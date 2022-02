Klausurtagung der Grevenbroicher Union : CDU will verstärkt Bürger beteiligen

Startet die Aktion „Mitmachen“: Parteivorsitzende Heike Troles. Foto: Stefan Voelker

Grevenbroich Der Stadtverband der CDU gründet Arbeitsgruppen und öffnet sie für politisch Interessierte. Was die Union nach ihrer Klausurtagung sonst noch vor hat.

Die CDU will die Grevenbroicher verstärkt an der politischen Arbeit beteiligen. Das hat der Vorstand des Stadtverbandes in seiner Klausurtagung beschlossen – und bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Zu unterschiedlichen Themen wurden Arbeitsgruppen gebildet, an denen sich neben Parteimitgliedern verstärkt auch interessierte Bürger beteiligen können.

„Wir wollen wissen, welche Ideen die Grevenbroicher für ihre Stadt haben, was sie verbessern möchten und wo ihnen der Schuh drückt“, sagt Parteichefin Heike Troles. Ziel der Aktion, die unter dem Motto „Mitmachen“ steht, sei es, mehr bürgernahe Themen in die Ratsarbeit der Union einzubringen.

Dazu wurden mehrere Gruppen gebildet, die sich künftig unter anderem mit den Bereichen Strukturwandel und Arbeitsplätze, Mobilität, Wohnen und Energieversorgung sowie Senioren, Jugend, Sport und Gesundheit beschäftigen sollen. „Wir werden diese Workshops sowohl in Präsenz als auch in digitaler Form anbieten und hoffen auf eine rege Beteiligung“, sagt Troles. Über Termine und Teilnahmemöglichkeiten will die CDU in Kürze auf ihrer Homepage im Internet berichten.

Geleitet werden die Arbeitskreise von Mitgliedern des Parteivorstandes, die zurzeit hochkarätige Gesprächspartner für die Workshops anwerben. Zugesagt hat bereits NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, die mit an Bord sein wird, wenn es um den Hochwasserschutz in Grevenbroich geht. „Wir wollen Themen besetzen, die die Menschen berühren, und daraus Anträge für unsere Ratsarbeit ableiten“, betont die Vorsitzende.

Auch parteiintern soll sich einiges verändern. „Wir wollen unsere Mitglieder besser als bisher informieren, um sie noch mehr in unsere Arbeit einzubinden“, sagt Heike Troles. Geplant ist etwa ein Newsletter, der künftig regelmäßig über die Aktivitäten der Union in Grevenbroich berichten wird. Zudem wurde ein Social-Media-Team gegründet, das Facebook, Instagram und Co. bedienen soll.

Heike Troles kandidiert im Mai erneut für den Landtag im Wahlkreis 45. Offiziell wird die Grevenbroicher CDU am 5. März mit einem „Politischen Aschermittwoch“ in den Wahlkampf starten. „Wir wollen diese Veranstaltung wieder aufleben lassen“, betont die Parteivorsitzende. Fand das Treffen bislang an einem Freitagabend im Zisterzienserkloster Langwaden statt, wird es diesmal an einem Samstagvormittag mitten in der Stadt organisiert: in der Villa Erckens.