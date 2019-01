Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich: CDU will Spitzenkandidaten erst Anfang 2020 vorstellen

Grevenbroich Während die SPD bei der Kommunalwahl auf den amtierenden Bürgermeister Klaus Krützen setzen wird, tut sich die CDU mit der Kandidatenfindung noch schwer. Zurzeit ist niemand in Sicht, der seinen Hut für die Grevenbroicher Union in den Ring werfen möchte.

Er habe in den vergangenen Monaten bereits mit mehreren Frauen und Männern – sowohl Externe als auch Interne – gesprochen, die er für den Job des Bürgermeisters geeignet hält. Namen will er nicht nennen – denn: „Leider gab es bisher nur Absagen“, bedauert Kaiser. Mit Blick in die eigenen Reihen wäre die Landtagsabgeordnete Heike Troles seiner Meinung nach „ganz sicher eine klasse Kandidatin“, gibt der Neukirchener zu. „Sie ist außerordentlich fleißig, pflegt einen guten Kontakt in ihren Wahlkreis und macht Politik mit Herzblut“, beschreibt er die Grevenbroicher Politikerin, mit der er noch ein Gespräch führen möchte.