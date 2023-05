Politik in Grevenbroich Nach Beschwerden - CDU will einen Jugendtreff in Kapellen

Die Stadt soll prüfen, ob in Kapellen ein Jugendtreff eingerichtet werden kann. Das hat die CDU-Fraktion in einem Antrag für die Ratssitzung am 17. Mai gefordert. Hintergrund des Begehrens sind immer lauter werdende Beschwerden über Ruhestörungen durch Jugendliche, die sich unter anderem auf dem Hof der Offenen Ganztagsgrundschule aufhalten.