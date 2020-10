Politik in Grevenbroich : CDU will Ausschuss für die Feuerwehr wieder einführen

Grevenbroich Die CDU macht sich für die Wiedereinführung des Feuerschutzausschusses stark. Dem Rettungswesen, das ein wichtiger Teil der Gesellschaft sei, müsse wieder mehr Bedeutung eingeräumt werden, meint Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser.

Dass ein solches Gremium fehlt, habe sich beispielsweise im Vorfeld des Hauptwachen-Baus am Rande des Industriegebiets Ost gezeigt: „Im Nachhinein wurden von der Feuerwehr viele Fragen in die Politik getragen, die im Hauptausschuss nicht behandelt worden sind – etwa was die Raumaufteilung oder die Ausrüstung betrifft“, schildert der Fraktionschef. „Da war auch eine gewisse Unzufriedenheit über politische Entscheidungen zu spüren.“

Mit einem eigenen Ausschuss könne den Belangen der Feuerwehr wieder mehr Rechnung getragen werden. „Vor allem auch, weil in einem solchen Gremium auch Politiker vertreten sind, die sich in der Feuerwehr oder im Rettungswesen allgemein engagieren und Sachkenntnis haben“, sagt Kaiser.

Die Zahl der Gremien und deren Besetzung wird in der konstituierenden Sitzung des neuen Rates am 26. November festgelegt. Nach den Herbstferien werden sich die Fraktionen intern darauf verständigen, welche Ausschüsse gebildet werden sollen. Die Grünen haben sich bereits im Vorfeld für die Wiedereinführung des Sozialausschusses ausgesprochen, der 2014 ebenfalls in den Hauptausschuss integriert wurde. Die SPD hingegen will einen neuen Ausschuss, in dem die Themen des Strukturwandels behandelt werden sollen.