„Große Auswirkungen auf den Wasserhaushalt“ : Regionalrats-CDU warnt vor vorzeitigem Braunkohle-Aus

Grevenbroich Ein vorzeitiger Ausstieg aus der Braunkohle hätte gewaltige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Region, warnt die CDU. Auch der Erftverband macht deutlich, dass für den Rückbau der Erft ausreichend Zeit benötigt werde.

Die Politik muss die Auswirkungen eines vorzeitigen Braunkohle-Ausstiegs auf Wasserwirtschaft und -haushalt stärker in den Blick nehmen. Das forderte die CDU im Regionalrat Düsseldorf bei ihrer jüngsten Klausurtagung. „Wenn die Ampel-Koalition das Aus schon bis 2030 plant, dann ist das ein sehr enger Zeitrahmen, wenn wir Feuchtgebiete schützen und die Wasserversorgung sichern wollen“, mahnte Fraktionschef Hans Hugo Papen. Zuvor hatte Erftverband-Vorstand Bernd Bucher einen Vortrag über die Folgen und Risiken der Politik in Berlin gehalten.

Verbandsvorstand Bucher erwartet, dass Ausgleichs- und Folgemaßnahmen durch einen vorzeitigen Braunkohle-Ausstieg zu früheren Zeitpunkten, in kürzeren Zeiträumen, in veränderten Reihenfolgen sowie in Art und Umfang modifiziert genehmigt und realisiert werden müssen. Die Stilllegung der Kraftwerke und die Änderung beim Tagebaufortschritt hätten generelle wasserwirtschaftliche Auswirkungen. Umso wichtiger sei die geplante Rheinwasser-Leitung von Dormagen zur Verteilung nach Frimmersdorf und zur Sicherung von Feuchtgebieten wie an Niers, Jüchener Bach oder Schwalm. Auch der Rückbau und die Anpassung der Erft an die künftig geringeren Wassermengen sei ein Projekt, das Zeit brauche. Denn der Flächenerwerb sei schwierig, die Planungsverfahren lang.