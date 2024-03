Politik in Grevenbroich Sondersitzung des Planungsausschusses sorgt für Ärger bei der CDU

Statt – wie üblich – das Thema in der nächsten regulären Zusammenkunft des Gremiums am 9. April aufzurufen, ist auf Antrag der Grünen nun eine Sondersitzung angesetzt worden. „Darüber sind wir ,not amused‘“, kommentiert CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser und wird deutlich: „Es ist ein Unding der Ratskooperation, dass sie uns nicht einmal die Gelegenheit gibt, uns in dieser Sache schlau zu machen.“