Politik in Grevenbroich CDU will die B-Frage ein Jahr vor der Wahl klären

Mit der B-Frage will sich die CDU noch etwas Zeit lassen. Aber nicht zu viel Zeit. Noch im ersten Halbjahr 2024 soll der Kandidat vorgestellt werden, der für die Union in das Rennen um den Bürgermeisterposten gehen soll. Das ist das Ziel, das sich der Stadtpartei-Vorstand um Heike Troles gesetzt hat. „Das werden wir auch erreichen“, sagt die Landtagsabgeordnete zuversichtlich. Sie habe bereits „mehrere potenzielle Kandidaten“ im Blick, mit denen in den nächsten Wochen intensive Gespräche geführt werden sollen. Namen nennt Troles noch nicht. 2020 hatte die CDU ihren Bürgermeisterkandidaten Michael Heesch nur drei Monate vor der Kommunalwahl vorgestellt. So kurz vor knapp soll es beim nächsten Mal aber nicht werden. „Wir wollen frühzeitig nominieren, damit unserer Kandidatin oder unserem Kandidaten ausreichend Zeit bleibt, sich den Grevenbroichern vorzustellen“, sagt die Vorsitzende. Ausreichend Zeit heiße in diesem Fall: „Mindestens ein Jahr.“