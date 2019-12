Union besetzt die Wahlkreise in Grevenbroich : CDU stellt ihre Kandidaten für die Wahl auf

Grevenbroich Parteichef Wolfgang Kaiser setzt auf eine Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern. Spitzenkandidat wird im Februar benannt.

Der CDU-Stadtverband ist für die Kommunalwahl 2020 gerüstet. „Alle 25 Wahlkreise in Grevenbroich können mit Kandidaten besetzt werden“, signalisiert Vorsitzender Wolfgang Kaiser. Mehrere, zum Teil langjährige Ratsmitglieder werden im nächsten Jahr aber nicht mehr antreten. Dafür konnte Ersatz gefunden werden. „Wir haben in den Ortsverbänden zum Teil recht junge Kandidaten finden können, die sich für die Unions-Politik engagieren möchten“, sagt Kaiser zufrieden.

Bertram Graf von Nesselrode will sich auf den Kreistag konzentrieren. Foto: CDU

Nicht mehr kandidieren werden Norbert Gand (Grevenbroich) und Bertram Graf von Nesselrode (Wevelinghoven), die aus Altersgründen Abschied von der Ratsarbeit nehmen werden, aber noch einmal für den Kreistag ihren Hut in den Ring werfen möchten. „Damit verlieren wir zwei gute Leute“, sagt der Parteichef. Gleiches gelte für Sabrina Kram (Kapellen), die nicht mehr für ein Ratsmandat zur Verfügung stehen wird, sich aber ebenso in Richtung Kreistag hin orientieren möchte. Und für Heinz Bayer (Wevelinghoven), der sich endgültig von der aktiven kommunalpolitischen Arbeit verabschieden möchte.

Sabina Kram aus Kapellen verabschiedet sich aus der Ratsarbeit. Foto: CDU

Info Bewerber werden im Februar aufgestellt Rat Die CDU bildet mit 18 Sitzen die stärkste Fraktion im Stadtrat. Die SPD hat 15 Sitze, die UWG sechs. Die weiteren Fraktionen: FDP (4), Grüne (3), Mein Grevenbroich (2) und Linke (2). Kandidaten Die Union wird ihre Kandidaten für die Kommunalwahl in der zweiten Februarhälfte aufstellen. Dann wird auch der Bürgermeisterkandidat benannt.

„Die Ortsverbände haben eine ganze Reihe von neuen Gesichtern gewinnen können“, sagt Wolfgang Kaiser. „Darunter auch junge Leute – damit können wir die schon zur vergangenen Kommunalwahl begonnene Verjüngung unserer Kandidatenriege fortsetzen.“ Christiane Pellico ist ein solch neues Gesicht. „Sie stammt aus einer altbekannten Familie, ist in der Südstadt fest verwurzelt und dort auch vielfältig aktiv“, sagt Kaiser. Seine Hoffnung: Pellico könnte den Wahlkreis diesmal direkt holen, was 2014 nur knapp daneben ging. Weiterer Bewerberer in der Südstadt wird René Kaiser sein, der vorher in Stadtmitte kandidierte.

Sabrina Nevermann kandidiert für den Ortsverband Grevenbroich. Foto: CDU

Neu in der Kandidaten-Riege ist auch Sabrina Nevermann, die in Neuenhausen lebt, im Vorstand der Frauen-Union mitarbeitet und für den Ortsverband Stadtmitte antritt. In Wevelinghoven kandidieren ebenfalls zwei relativ neue Gesichter: René Ueckert, der seit März diesen Jahres den Ortsverband leitet, und sein Stellvertreter Peter van Nuus. In Hülchrath wird der ehemalige Wevelinghovener CDU-Chef André Heister für ein Ratsmandat kandidieren.

Christiane Pellico engagiert sich schon heute in der Südstadt. Foto: CDU

Im Buckau-Viertel (Stadtmitte) geht René Daners ins Rennen um die Wählergunst. Das Mitglied der Jungen Union übernimmt den Wahlkreis von Stephen Haines, der künftig in seinem Heimatort Laach kandidieren wird. Ebenfalls aus der JU stammt Marcel Schuh, der in Gustorf antritt. Übrigens neben Ewald Wörmann, dem Vorsitzenden der Senioren-Union.

René Daners kandidiert erstmals im Buckau-Viertel in Grevenbroich. Foto: CDU

Ansonsten setzt die Union auf bewährte Mitglieder: Die Landtagsabgeordnete Heike Troles wird in Stadtmitte antreten, Holger Günther im Bahnhofsviertel und Susanne Wasen in Noithausen. Max von Borzestowski stellt sich in Orken zur Wahl, ebenso Heinz-Peter Korte, der nach einer „Abstinenz“ zurück in den Rat kehren möchte. Achim Pfeiffer geht für den Wahlkreis Allrath-Barrenstein ins Rennen, in Kapellen sind es wieder Ralf Cremers und Mirko Gössing. Christoph Schiffer steht wieder in Hemmerden zur Wahl, in Neukirchen tritt Wolfgang Kaiser an, und in Gindorf ist es Daniel Habicht, ebenfalls ein neues Gesicht in der CDU.

Norbert Gand will 2020 nur noch für den Kreistag kandidieren. Foto: CDU

Für Frimmersdorf-Neurath gibt es bereits zwei Kandidaten, die aber noch nicht vom Ortsverband nominiert wurden. Namen will Kaiser daher noch nicht nennen. Offiziell aufgestellt werden sollen die Kandidaten in der zweiten Februar-Hälfte. Dann will die Union auch ihren Bürgermeister-Kandidaten benennen.