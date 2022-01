Grevenbroich soll Mitglied im Zukunftsnetz „Mobilität NRW“ werden : CDU - Stadt verpasst erneut die Chance auf Fördermittel

Die Verkehrswende ist auch in Grevenbroich ein Zukunftsthema. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Stadt soll Mitglied im Zukunftsnetzwerk „Mobilität NRW“ werden. Darauf drängt erneut die CDU-Spitze. Grevenbroich verpasse die Chance auf Fördermittel.

Die Weiterentwicklung an Mobilitätsangeboten hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Das vom Land unterstützte Zukunftsnetz „Mobilität NRW“ bietet Mitgliedskommunen die Möglichkeit, sich professionelles Know-how einzuholen und darüber hinaus zusätzliche Fördermittel für die Mobilitätsentwicklung zu bekommen. Grevenbroich habe diese Chance nicht wahrgenommen, kritisiert jetzt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike Troles (MdL). Sie hat die Stadt erneut dazu aufgerufen, eine Mitgliedschaft im Zukunftsnetz anzugehen.