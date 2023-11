Kapellen und Wevelinghoven-Langwaden CDU-Ortsverbände bestätigen ihre Vorsitzenden

Kapellen/Wevelinghoven · In den vergangenen Tagen haben zwei Ortsverbände der CDU in Grevenbroich ihre Vorstände neu gewählt. Wer die Union in den großen Ortsteilen im Norden der Stadt vertritt und welche Themen die Politiker besonders beschäftigen.

26.11.2023 , 15:42 Uhr

Das Logo der Christlichen Demokratischen Union Deutschlands, der CDU. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die CDU-Ortsverbände Kapellen und Wevelinghoven-Langwaden haben jetzt auf Mitgliederversammlungen ihre bisherigen Vorsitzenden im Amt bestätigt: Isabell Breuer bleibt Chefin des Verbands in Kapellen, René Ueckert der des Verbands Wevelinghoven-Langwaden. Beide wurden für die kommenden zwei Jahre gewählt. In Kapellen wurden Claus Stappen und Niko Gössing als Stellvertreter von Isabell Breuer gewählt. Geleitet wurde die Versammlung samt Wahl dort vom Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling. Die Kapellener CDU diskutierte in der St.-Clemens-Altentagesstätte auch über aktuelle Grevenbroicher Themen, unter anderem ging es um die geplante große Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Lange-Walker-Gelände. Diese lehnen die Christdemokraten in der von der Ratsmehrheit beschlossenen Form ab. Die Unterkunft war auch Gesprächsthema im Kloster Langwaden, wo sich der Ortsverband Wevelinghoven-Langwaden traf. Zu Stellvertretern von René Ueckert wurden dort Stephen Haines und Friedhelm Bremer gewählt. Im Austausch mit Kreisdirektor Dirk Brügge haben sich die Politiker auch mit dem Strukturwandel sowie mit der Zukunft des Grevenbroicher Krankenhauses beschäftigt. Der Ortsverband Wevelinghoven-Langwaden zählt derzeit 47 Mitglieder, der in Kapellen zusammengerechnet 75.

(cka)