Politik in Grevenbroich CDU kritisiert Umgang mit Verein „Alte Feuerwache“

In den Streit um die Zukunft des „Alte Feuerwache e.V.“ hat sich jetzt die CDU eingeschaltet. In einem sechsseitigen Antrag für den Jugendhilfeausschuss kritisiert Fraktionschef Wolfgang Kaiser das Vorgehen der Verwaltung gegen den Verein. Der praktizierte Umgang offenbart seiner Meinung nach nicht nur „eklatante Defizite in der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe“, sondern sei auch „ein Desaster in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit für die Stadt tätigen Institutionen“.