Landstraße soll zur Stadtstraße werden : CDU irritiert über Vorstoß zur L361 in Grevenbroich

Grevenbroich Völlig unkommentiert mochte die CDU die neueste Entwicklung zur lauten und abgasreichen L361 nicht durch den Bauausschuss rutschen lassen. Ratsherr Mirko Gössing zeigte sich verwundert über die Initiative von Bürgermeister Klaus Krützen, ein fünf Kilometer langes Teilstück in Kapellen und Wevelinghoven zur Stadtstraße zurückstufen zu lassen.

Ansonsten nahm der Bauausschuss die Schreiben des Bürgermeisters an Straßen NRW und den Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, zur Kenntnis. Darin bekundet Krützen, dass er gerne ein gut fünf Kilometer langes Teilstück zwischen der Rhenaniastraße in Wevelinghoven und dem Autobahnanschluss in Kapellen zurück in städtischer Regie hätte. Krützen begründet das damit, dass Straßen NRW bislang alle Maßnahmen zur Reduzierung des Lkw-Verkehrs ablehne. Weder wolle man – beschränkt auf bestimmte Tageszeiten – den Lkw-Verkehr verbieten noch ein Limit auf Tempo 50 setzen. Im Rahmen seiner wiederholt geführten Gespräche mit dem Landesbetrieb hat Bürgermeister Krützen jedoch von den dortigen Gesprächspartnern den Hinweis bekommen, dass so etwas möglich sei, sobald es sich um eine Straße in städtischer Hoheit handele.