Wirtschaft in Grevenbroich : CDU im Regionalrat für schnelleren Strukturwandel

Wirtschaft in Grevenbroich

Auf dem heutigen Kraftwerksgelände in Grevenbroich Frimmersdorf soll ein Innovationspark entstehen.

Grevenbroich Regionalplan-Änderung für neue Industrieflächen am Kraftwerk Frimmersdorf: Nach dem Ende der Energieerzeugung dort sollen die Flächen für ein Innovations- und Technologiezentrum genutzt werden. Die CDU macht dort Tempo.

Die CDU-Fraktion im Regionalrat Düsseldorf will den Strukturwandel im Braunkohle-Revier beschleunigen und „den vorhandenen Chancen auf neue Jobs Tür und Tor öffnen“. Zu diesem Schluss kam ihr Vorsitzender Hans Hugo Papen nach der Sitzung, in der die fünfte Änderung des Regionalplans im Gebiet der Stadt Grevenbroich und der Gemeinde Rommerskirchen auf den Weg gebracht wurde. Zentraler Anlass sind Pläne zur Neugestaltung der Flächen im und am Kraftwerk Frimmersdorf.