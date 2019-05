Gewerbegebiet für Grevenbroich und Jüchen : CDU holt sich Infos bei Zillikens

Wolfgang Kaiser, Vorsitzender des Planungsausschusses, ärgert sich: „Bürgermeister Krützen informiert nicht über das interkommunale Gewerbegebiet.“

Die Städte Grevenbroich und Jüchen werden einen städtebaulichen Vertrag mit RWE und der Duisport AG abschließen, um die Planungshoheit über das interkommunale Gewerbegebiet an der Autobahn 540 zu behalten. Mit diesem Thema wird sich am Dienstag der Planungsausschuss des Grevenbroicher Rates beschäftigen. „Das ist ein wichtiger Schritt, damit kommt endlich Bewegung in die Sache“, sagt Wolfgang Kaiser (CDU), Vorsitzender des Gremiums.

Er sehe den Verwaltungschef der Nachbarstadt ohnehin näher am Ball. „Für mich ist Harald Zillikens der Player in diesem Konstrukt, was sicherlich auch daran liegt, dass zum geplanten Gewerbegebiet ein Logistik-Terminal auf Jüchener Seite gehören wird“, sagt Wolfgang Kaiser. „Deshalb ist er wahrscheinlich auch in einem engeren Austausch mit den Beteiligten.“