Politik in Grevenbroich : CDU für Mehrzweck- statt Dreifachhalle

Grevenbroich Die Christdemokraten wollen dem Haushalt 2023 zustimmen – allerdings nur unter einer Bedingung, sagt Fraktionschef Wolfgang Kaiser nach der Haushaltsklausur der Union.

Das Plus von acht Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2023 wertet Wolfgang Kaiser weder als Verdienst des Bürgermeisters noch der Ratskooperation. „Dass es uns gut geht, ist vor allem den vielen Zuschüssen von Bund und Land zu verdanken“, sagt der Fraktionschef nach der Klausur der CDU . Das habe er bereits in seiner Haushaltsrede im vergangenen Jahr deutlich gemacht – „und das werde ich im Dezember ganz sicher wiederholen“, kündigt Kaiser an.

Die Union tendiere dazu, den Stadt-Etat mitzutragen. Ob sie dem Zahlenwerk aber tatsächlich zustimmen wird, macht der Fraktionsvorsitzende vom Verlauf der Haushaltsberatung des Hauptausschusses in der nächsten Woche abhängig. „Verläuft sie in einem vernünftigen Miteinander, und damit anders als im vergangenen Jahr, werden wir grünes Licht signalisieren“, sagt Kaiser.

In ihrer Klausur hat die CDU am Wochenende gleich mehrere Anträge für den Hauptausschuss formuliert. Unter anderem fordern die Christdemokraten, dass die für die dritte Gesamtschule geplante Dreifach-Turnhalle als Mehrzweckhalle gebaut werden soll. „Nach dem Verlust der Erfthalle brauchen wir in Grevenbroich eine Versammlungsstätte. Dafür sollten wir bei dem Bauvorhaben in Wevelinghoven etwas mehr Geld in die Hand nehmen“, meint Wolfgang Kaiser.