CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser zum Rheinland Klinikum „Grevenbroich braucht eine Notfallversorgung“

Für die Menschen in Grevenbroich, Rommerskirchen und Jüchen ist es dringend erforderlich, dass nicht nur das Elisabethkrankenhaus, sondern auch dessen Notfallversorgung erhalten bleibt – und zwar rund um die Uhr. Diese und andere Forderungen hat Wolfgang Kaiser in einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief gestellt. Formuliert hat er das Schreiben nicht nur als Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, sondern auch als Mitglied im Aufsichtsrat des Rheinland Klinikums, dem er seit Anfang des Jahres angehört.