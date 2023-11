Schloss-Restaurant in Grevenbroich CDU fordert Konsequenzen nach erneuter Pächter-Pleite

Die Stadt hatte am Dienstag angekündigt, dass sie sich von den im April vorgestellten Pächtern trennen werde, da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei. Damit ist auch der zweite Gastronom vom Tisch, nachdem der erste Pächter Insolvenz angemeldet hatte. „Das Ganze mutet schon fast komisch an, wäre es nicht so tragisch“, meint dazu Max von Borzestowski, Vorsitzender des Ortsverbandes Grevenbroich.