Unterkünfte für Flüchtlinge in Grevenbroich : CDU fordert dezentrale Standorte

Grevenbroich Nach ihrer Haushaltsklausur hat die CDU eine Liste mit potenziellen Standorten für Flüchtlingsunterkünfte in Grevenbroich vorgelegt. Die Vorschläge der Christdemokraten gehen über die hinaus, die von der Verwaltung und der Ratskooperation formuliert wurden.

Die Stadt will rund 600 Plätze für Geflüchtete in den nächsten Jahren schaffen: 310 zwischen 2023 und 2024, weitere 300 von 2025 bis 2029. Mit den bereits vorliegenden Standortvorschlägen sind die Christdemokraten einverstanden – aber: „An zentralen Stellen wie am Hagelkreuz oder an der Gilbachstraße sind uns die künftigen Belegungszahlen zu hoch“, sagt Kaiser. Die CDU hat daher vorgeschlagen, die vorliegende Liste um einige Standorte zu erweitern.

Nach der Liste der Union sollen folgende Standorte mit Flüchtlingsunterkünften neu beziehungsweise ausgebaut werden: Stadtmitte (Hagelkreuz, Gilbachstraße), Frimmersdorf (Am Steelchen), Neuenhausen (Bruchstraße), Hemmerden (Josefstraße) und Gustorf (Mörikestraße). Darüber hinaus werden Standorte in der Südstadt (Neuenhausener Straße), in Neukirchen (Wehler Straße) und Neurath (Frimmersdorfer Straße) vorgeschlagen. Weitere Unterkünfte sollen nach die CDU-Meinung auf dem ehemaligen Lange-Walker-Gelände entstehen, das sich im Eigentum der Landesgesellschaft NRW.Urban befindet. Zudem bringt die Union zwei weitere Standorte ins Gespräch: Am Garagenhof an der Friedrichstraße in Kapellen sowie auf dem Bolzplatz an der Bongarder Straße in Allrath könnten weitere Unterkünfte entstehen.