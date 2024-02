CDU lädt ins Kloster Langwaden ein Fastenempfang steht im Zeichen der Europawahl

Auch zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine habe dort der „Wahnsinn kein Ende“. Liminski war im April in Kiew und konnte dort bewundern, wie die Ukrainer ihren Alltag meisterten. Was diese Menschen antreibe, sei der Wunsch nach Freiheit. Dort sei Europa ein Sehnsuchtsort, um in Freiheit leben zu können. Die Europawahl sei viel zu wichtig, um als Protestwahl missbraucht zu werden. Zum Fastenempfang gehört auch eine Spendenaktion, in diesem Jahr geht das gesammelte Geld an die Jugendfeuerwehr.