Politik in Grevenbroich CDU befürwortet Krützens Stadthallen-Idee

Seinen Neujahrsempfang veranstaltet der Bürgermeister diesmal an einem ungewöhnlichen Ort. Klaus Krützen hat für den 27. Januar auf den ehemaligen Dorfplatz im Montanushof eingeladen. Dort will er die im vergangenen Jahr gereiften Überlegungen vorstellen, die eine Reaktivierung der alten Freizeitstätte vorsehen – unter einer möglichen Beteiligung der Stadt. Der Verwaltungschef will den Empfang nutzen, um die Gäste für diese Idee zu gewinnen.