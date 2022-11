Sorge der Grevenbroicher CDU Neubau-Projekt führt zu Parkdruck in Langwaden

„Für jede Wohneinheit ist aktuell ein Stellplatz eingeplant. Erfahrungsgemäß werden die meisten Wohnungsinhaber aber über zwei Fahrzeuge verfügen“, sagt Kaiser. Für diese hohe Zahl an zusätzlichen Autos sei aber im Bereich der Straße „Am Eichenbroich“ kein Parkraum vorhanden. Die CDU geht daher davon aus, dass die Anwohner in Zukunft die nahe gelegenen Besucherparkplätze des Klosters Langwaden nutzen werden. Dem müsse entgegengewirkt werden, appelliert Kaiser in einem Antrag, der in der nächsten Woche auf die Tagesordnung des Beirats Bauen gelangt.