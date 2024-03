Heavy Metal im Lindenhof Rockmusiker Carlos Chachafeiro dreht sein neues Video im Altenheim

Auf dem Tisch sind Kaffee und Kuchen serviert, die Bewohner des Seniorenhauses Lindenhof sitzen beisammen. Alles sieht nach einem ruhigen Nachmittag aus. Dann dröhnt Heavy Metal durch den Raum – und die Senioren drehen auf. Einer steckt den anderen an und die Hände werden zur Pommesgabel – so wird der Gruß per Handzeichen unter Rockern genannt – in die Luft gehoben. Dann fällt die Schlussklappe – und der Dreh für das Musikvideo für „I’m a fan” wird unterbrochen. Die Kameramänner bauen für die nächsten Einstellung um. Mitten im Geschehen ist Heinz Krichel. „Ich muss hier gar nichts spielen”, sagt der 68-Jährige. „Ich bin schon immer Fan der Band ,Iron Maiden“ gewesen.”