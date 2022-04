Politik in Grevenbroich : Carl Windler tritt als Fraktionschef der UWG zurück

Grevenbroich Nach 18 Jahren Kommunalpolitik zieht Carl Windler einen Schlussstrich und legt sein Ratsmandat nieder. Wer den Fraktionsvorsitz übernehmen soll und wer für den 40-Jährigen in den Rat nachrücken wird.

Carl Windler verlässt die Grevenbroicher Politik: Zum 30. Juni wird der Wevelinghovener sein Ratsmandat niederlegen und als Vorsitzender der UWG-Fraktion zurücktreten. Das kündigte der 40-Jährige am Donnerstag an. Grund für diesen Entschluss ist eine berufliche Veränderung: Windler wird im August einen neuen Job in einer Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg antreten. Zurzeit ist er in der Hansestadt auf Wohnungssuche.