Schöne Anerkennung für Frauen aus Noithausen : Caritas-Stiftung zeichnet die Aktion Herzkissen aus

Mehr als 30 Frauen treffen sich regelmäßig, um in Noithausen kunterbunte Kissen für Brustkrebs-Patientinnen zu nähen. Archivfoto: Salz. Foto: Georg Salzburg(salz)

Noithausen Ein schöner Erfolg für die Frauen aus Noithausen: Ihre „Aktion Herzkissen“ wurde jetzt in der Kölner Flora mit dem Elisabeth-Preis der Caritas-Stiftung ausgezeichnet.

Die Ehrenamtlerinnen wurden mit 2500 Euro für ihren Einsatz belohnt. Und sie wissen schon jetzt, was sie mit diesem Betrag anfangen werden: „Das Geld setzen wir ein, um weitere Kissen nähen zu können“, sagt Carina Betzing.

Die „Aktion Herzkissen“ der katholischen Kirche Grevenbroich-Rommerskirchen richtet sich an Brustkrebs erkrankte Frauen, deren Leiden meist sehr langwierig sind und die mit vielen Tiefen nach der Diagnose zu kämpfen haben. „Nach einer Brustoperation klagen viele Patientinnen über Druck- oder Wundschmerzen in den Achselhöhlen“, berichtet Betzing. Um diese zu lindern, gibt es das sogenannte Herzkissen.

Die Kissen werden einmal monatlich abends im Pfarrzentrum in Noithausen angefertigt. Dort treffen sich Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Nationalitäten, um gemeinsam zu nähen, zu stopfen, zu verpacken oder um liebevolle Genesungskarten zu schreiben, die den Kissen beigelegt werden. „Mittlerweile können 13 Kliniken mit Herzkissen ausgestattet werden“, berichtet Carina Betzing. Bisher wurden etwa 800 Exemplare gefertigt und verteilt.

480 Männer geben am Samstag DNA-Proben in Hemmerden ab

Suche nach Mörder von Claudia Ruf : 480 Männer geben am Samstag DNA-Proben in Hemmerden ab

In den Krankenhäusern kommen diese Gaben hervorragend an, weiß Clemens Stock, Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe im Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Der in Grevenbroich lebende Chefarzt weist auf einen noch anderen positiven Effekt hin: „Es ist der emotionale Aspekt.“ Denn die Herzkissen würden Trost spenden und gleichzeitig die Anteilnahme anderer Menschen für die persönliche Situation der Patientin deutlich machen.