Regelmäßig Gesprächskreise in Grevenbroich Caritas bietet Hilfe für Angehörige von Demenzkranken

Unterstützung finden beide Frauen nun seit einiger Zeit im Gesprächskreis der Caritas. Der Erfahrungsaustausch wird von Julieta Djir-Sarai und Jutta Hinze geleitet, die seit mehr zehn Jahren ehrenamtlich im Bereich Demenz tätig sind. Sie hören zu, erklären, geben Tipps und motivieren die Angehörigen, sich den Herausforderungen zu stellen. „Ich habe erst durch Julieta Djir-Sarai und Jutta Hinze gelernt, dass ich mich in einer Trauerphase befinde“, erzählt Angelika Bartholomé. Immer wieder sei sie beim Erzählen in Tränen ausgebrochen und wusste gar nicht wieso. Bis ihr klar wurde, dass sie gerade ihren Mann verliert. „Die Gespräche helfen mir, unsere Situation besser zu verstehen, ich lerne dort auch, wie ich am besten mit meinem Mann kommuniziere.“