Auszug aus der alten Molkerei in Grevenbroich : Caritas-Beratungsstelle „Fakt“ nun im Bernardushaus

Grevenbroich Vor mehreren Herausforderungen stand beziehungsweise steht die Fachberatungs- und Kontaktstelle („Fakt“) des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss. Die Anlaufstelle für Männer mit besonderen Schwierigkeiten ist trotz Corona-Krise mit Abstandgebot von der alten Molkerei in neue Räume im Dachgeschoss des Bernardushauses im Pfarrzentrum der Kirchengemeinde St. Peter und Paul umgezogen.

Die Caritas hatte die bisherigen Räume an der Bergheimer Straße gekündigt. „Wir haben längere Zeit nach einem neuen Standort gesucht. Im jetzt sanierten Bernardushaus haben wir attraktive Bedingungen. Den Zuschnitt der Räume konnten wir mit planen. Wir verfügen über eine neue Küche und neue Duschen. Mit einem Aufzug kommen die Besucher in die neue Beratungsstelle in der obersten Etage, der Zugang erfolgt von der Hofseite aus.“, schildert Jünger. „Fakt“ ist für Menschen gedacht, die wohnungslos sind oder denen aus unterschiedlichen gründen der Verlust der Wohnungen droht. „Das können etwa Überschuldung, Sucht oder psychische Probleme sein“, erklärt Dirk Jünger. In der Beratungsstelle können die Männer duschen, ihre Wäsche waschen, etwas essen. Viele lassen ihr Geld dort verwahren oder haben dort ihre Postadresse. Darüber hinaus erhalten sie dort Beratung, etwa bei Anträgen fürs Arbeitslosengeld II. Im Jahr werden mehr als 200 Menschen beraten.