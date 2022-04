Führungswechsel in Grevenbroich : Caritas baut ihren Vorstand um

Grevenbroich Marc Inderfurth löst Hans Werner Reisdorf als Vorstandsvorsitzender ab. Was der neue Chef vorhat und was sich sonst noch bei der Caritas verändert.

Hans Werner Reisdorf, seit 38 Jahren für den Verband tätig und seit 2019 dessen Vorstandsvorsitzender, geht in den Ruhestand. Seit 2005 hatte der Grevenbroicher die Geschicke des Verbandes als Vorstandsmitglied mitgeprägt und war auch zuvor in unterschiedlichen Positionen bei der Caritas tätig. Wie Sprecher Kaspar Müller-Bringmann am Freitag mitteilte, soll spätestens bis zum Ende des Jahres ein neuer Vorstand für den Caritasverband gefunden werden.

Als Träger von rund 80 Diensten und Einrichtungen in den Bereichen Senioren, Familien-, Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe spielt der Caritasverband eine wichtige Rolle im Kreisgebiet. „Ich übernehme einen zukunftsfähigen Wohlfahrtsverband, der den Menschen eine Vielfalt an Möglichkeiten und sozialen Dienstleistungen anbietet“, erklärt der neue Vorstandsvorsitzende Marc Inderfurth. Für die vielen Mitarbeiter sei die Caritas im Rhein-Kreis Neuss ein attraktiver Arbeitgeber, der viele Wege zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung biete. Getreu dem Motto „Not sehen und handeln“ will der 54-Jährige den Wohlfahrtsverband auch weiterhin „als kompetenten und zuverlässigen Partner in der Region“ positionieren.