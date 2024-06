Brauchtum in Grevenbroich Schützen paddeln auf der Erft mit Olympiasieger-Unterstützung

Schon bald geht es weiter: Am 29. Juni steht der Regiments- und Königsvogelschuss auf dem Programm der 100 Jahre alten Bürgerschützen. Am Tag zuvor wird der frisch restaurierte „Knospenbaum“ des Künstlers Will Brüll an der „Erftruhe“ übergeben. Der große Jubiläumsabend mit einem zweistündigen Konzert der „Höhner“ sowie Auftritten von Torben Klein, „Druckluft“ und den „Rabaue“ wird am 9. August gefeiert. Eintrittskarten zum Preis von 30 Euro sind im Vorverkauf erhältlich.