Oliver und Patricia Schnitzke aus Grevenbroich „Camping-Champions“ geben Tipps für Anfänger

Patricia und Oliver Schnitzke sind Camper aus Leidenschaft. Im vergangenen Jahr hat Oliver Schnitzke sogar die NRW-Vorrunde zum ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ gewonnen, beim bundesweiten Finale landete er auf Platz zwei – mit nur einem Punkt Abstand. Mit dem Wohnmobil sind die Schnitzkes schon früher in den Urlaub gefahren, aber die große Liebe zu dieser Art des Reisens kam mit Corona. „Kein Urlaub ist auch keine Lösung“, meint der Camper. „Dann haben wir zugeschlagen und uns ein eigenes Wohnmobil gekauft.“ Seitdem ist das Paar oft mit dem rollenden Zuhause unterwegs – auf Kurztrips, Wochenendreisen und in längeren Urlauben. Dass Campen bei den Deutschen immer beliebter wird, ist kein Geheimnis. Doch was braucht man eigentlich als „blutiger Anfänger“ für den Trip im Wohnmobil? Die Schnitzkes geben Tipps.