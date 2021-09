Angebot der St.-Augustinus-Gruppe : Im „Netzwerk Oelgasse“ werden selbstgekochte Speisen serviert

Grevenbroich Das Team des kleinen Grevenbroicher Cafés nimmt nach den Corona-Beschränkungen seinen Betrieb wieder fast vollständig auf und hofft auf Besucher. Was bei dem Inklusions-Projekt geboten wird.

Gekonnt serviert Michael Gerbert eine Tasse Kaffee auf einem Tablett. Der 59-Jährige ist froh, dass er trotz seiner Behinderung eine Beschäftigung gefunden hat, die ihm Spaß macht. „Was mir hier am meisten gefällt, ist das Miteinander“, sagt er. Damit spricht er ein besonderes Merkmal des Cafés an. Denn dort finden Menschen zusammen, die sich nach sozialen Kontakten sehnen: Alleinstehende, Witwen, Hinzugezogene. So wie Angelika Faust, die das Netzwerk mindestens zweimal in der Woche besucht und dort schon die eine oder andere Freundschaft knüpfen konnte. „Das Café hat mir gefehlt“, sagt die 62-Jährige über die schwere Zeit der Lockdowns.