Ab Sonntag auf Facebook : Café Kultus startet neue Konzert-Reihe auf Facebook

Grevenbroich Da das Café Kultus mindestens bis zum 3. Mai wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, fallen zwangsläufig auch die Live-Konzerte aus. „Zurzeit wissen wir nicht, wann auf unserer Bühne gespielt werden kann“, sagt Leiter Stefan Wehlings. Um die Zeit zu überbrücken, wird er ab Sonntag ein neues Format starten: Online-Konzerte aus der Songwriter-Lounge des Bernardushauses.

Höchstens zwei Musiker werden die neue Konzert-Reihe bestreiten – „in gebührendem Abstand“, wie der Leiter des Kultus betont. Für die nächste Woche haben sich Lukas Gaedtke und Noah Wiederhold von der Band „Betrayers of Babylon“ angesagt, die mit einer Mischung aus Reggae, Ska und HipHop gute Laune in merkwürdigen Zeiten verbreiten wollen. Am Muttertags-Wochende ist das Duo „Catwalk the Plank“ mit rockigen Klassikern an der Reihe.