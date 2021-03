Songwriter-Lounge in Grevenbroich : Jugendcafé Kultus feiert Geburtstag mit Podcast und Playlist

Songwriter-Lounge in Grevenbroich

Stefan Wehlings ist Leiter des Cafés Kultus in der Innenstadt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Eigentlich hätte das Café guten Anlass zum Feiern. Aber daraus wird wegen der Folgen der Pandemie vorerst nichts – zumindest nicht live. Doch es gibt Alternativen. Derweil sehnen sich viele Freunde des Cafés nach Livemusik.

Seit Mitte Dezember ist das Jugendcafé Kultus im Corona-Lockdown, seitdem sind die Türen am Marktplatz in Grevenbroich geschlossen. Wann wieder geöffnet werden kann, ist derzeit unklar. „Ich hoffe, dass wir Ende März wieder loslegen können“, sagt Leiter Stefan Wehlings. Aber festlegen will er sich da nicht.