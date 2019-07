Gastronomischer Neuzugang in der Innenstadt : Perfekter Auftakt für „Extrablatt“ in Grevenbroich

Volles Haus: Das Café Extrablatt öffnete am Mittwoch Nachmittag erstmals seine Türen Grevenbroicher am Marktplatz. Foto: Valeska von Dolega

Grevenbroich Die ersten Gäste standen bereits morgens um 9 Uhr Schlange. Schließlich war die lang ersehnte Eröffnung des gastronomischen Neuzugangs am Marktplatz angekündigt worden. Allerdings öffnete Geschäftsführer Umit Böcü erst Punkt 14 Uhr die mit Ballons dekorierten Türen seines „Wohnzimmers“, als das er das Café Extrablatt bezeichnet. Und die Besucher kamen in Massen.

Die Resonanz am ersten Tag war überwältigend – trotz indifferenten Wetters war es nachmittags kaum möglich, einen Platz in den Korbstühlen auf der Terrasse zu ergattern. „Nun ist im Vorfeld so viel über das Objekt gesagt worden, da wollte ich selbst mal gucken kommen“, erklärte beispielsweise Margot Huber ihre Neugierde. Ebenso pralle Fülle im Innenleben des Lokals – „mal gucken, was die hier so anbieten“, studierte Helmut Reiser die Angebote zwischen Pommes, Salat und „Kuchentratsch“.