Ehrenamt in Grevenbroich Schlager am Morgen, Basteln am Nachmittag – Café „Alltäglich“ erweitert das Angebot

Die Stimmung im Saal ist schon um 10 Uhr grandios. Dafür sorgt Oliver Joeres. Der Mann mit den zum Zopf gebundenen langen Haaren arbeitet normalerweise in der Caritas-Fachberatungs- und Kontaktstelle für wohnungslose Männer. An diesem Morgen ist er aber als Gitarrist unterwegs – um den Besuchern des Cafés „Alltäglich“ eine Freude zu bereiten. Joeres stimmt in seiner Freizeit eher rockige Nummern an. Doch jetzt singt er alte Schlager. Von Udo Jürgens, Jürgen Marcus, Peter Maffay – und das kommt an. Denn alle singen mit.