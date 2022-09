Von Mensch zu Mensch : „Café Alltäglich“ bietet mehr als nur Frühstück

Die mobile Kaffeestation vor dem Pfarrheim macht Lust auf einen Besuch des neuen „Cafés Alltäglich“, das nun an jedem Donnerstag öffnen wird. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Am Donnerstag Morgen eröffnete erstmals das „Café Alltäglich“ im Pfarrsaal von St. Peter und Paul in der Innenstadt. Dort bieten Ehrenamtler nicht nur Kaffee, Kanapees und Kuchen, sondern auch ihre Hilfe an.

Bis Ende Juni arbeitete Marion Eberhardt noch als Hauswirtschaftsmeisterin in einem Seniorenheim. Nun ist die Grevenbroicherin in Rente – und engagiert sich für andere. „Ich möchte weiterhin etwas Sinnvolles machen“, sagt sie. Eberhardt hat sich daher den „Alltagshelfern“ angeschlossen, einer Gruppe von Ehrenamtlern, die da ist, wenn andere Hilfe brauchen – etwa beim Einkauf, bei Behördengängen oder kleineren Reparaturen.

Wer Unterstützung benötigt, kann die „Alltagshelfer“ anrufen. Noch geselliger ist die Kontaktaufnahme aber über das „Café Alltäglich“, das nun jeden Donnerstag im Pfarrsaal hinter der City-Kirche öffnet. Dort werden von 9 bis 12 Uhr neben Kaffee auch herzhafte und süße Speisen angeboten – aber nicht nur: „Beim Frühstück sollen sich die Besucher kennenlernen, ihre Sorgen und Nöte teilen und vielleicht eine gemeinsame Freizeit planen“, sagt Marion Eberhardt. Zur Premiere am Donnerstag war es bereits voll im Pfarrsaal – ein gutes Zeichen für das Gelingen des Projekts.

Info Schneller Kontakt zu den „Alltagshelfern“ Hilfen Wer Probleme hat oder Hilfe benötigt, kann die „Alltagshelfer“ von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0157 54860740 erreichen. Außerhalb dieser Zeiten läuft ein Anrufbeantworter. Helfer Wer sich im Team der „Alltagshelfer“ ehrenamtlich engagieren möchte, wendet sich an Birgit Steins. Sie ist unter Telefon 0177 8686037 zu erreichen.

Die „Alltagshelfer“ sind eine Co-Produktion von Caritas-Verband, katholischer Kirche und Stadtverwaltung. Sie werden von Birgit Steins und Jürgen Weidemann geleitet. Schon 2014 öffnete ein „Café Alltäglich“ in Kapellen, das sich bis heute einer großen Beliebtheit erfreut. „Wir hoffen, dass unser neues Projekt im Stadtzentrum ebenso gut ankommen wird“, sagt Birgit Steins.

Schon anderthalb Stunden vor der Eröffnung des Cafés treffen sich die Ehrenamtler – von der Studentin bis zum Pensionär – in der Küche des Pfarrheims, um das Frühstück zuzubereiten. Brote werden geschmiert, Kuchenstücke zugeschnitten, Bohnen in den Kaffeeautomaten gefüllt – dann kann es losgehen. „Wir wissen nicht, wohin die Reise gehen wird“, sagt „Alltagshelferin“ Jutta Matuschewski. „Die Besucher sollen ihr Programm hier selbst gestalten. Wollen sie sich etwa am Frühstückstisch zu Gesellschaftsspielen treffen, wird das organisiert.“

Viele, gerade ältere Menschen seien einsam und hätten kaum Kontakt nach „draußen“, meint Diakon Manfred Jansen. Das „Café Alltäglich“ biete in solchen Fällen eine ideale Anlaufstelle, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wer Sorgen und Nöte hat, findet bei den Ehrenamtlern ein offenes Ohr, für Gespräche unter vier Augen gibt es einen separaten Raum. „Wir lassen die Ehrenamtler damit jedoch nicht alleine. Sollte es komplexere Probleme geben, stehen die Mitarbeiter unserer Fachdienste für weitergehende Hilfe bereit“, sagt Jürgen Weidemann von der Caritas.

Für den leitenden Pfarrer Meik Schirpenbach ist das „Café Alltäglich“ ein weiterer Schritt zur „offenen Kirche“ in der Stadtmitte. „Wir haben bewusst die Obdachlosenhilfe in unsere Räume geholt, den Hof hinter dem Bernardusheim für Jugendliche geöffnet – und mit dem Projekt der ,Alltagshelfer‘ bieten wir einen weiteren Dienst für die Stadtgesellschaft an“, sagt der Pastor.

Selbstverständlich können die Besucher des Cafés beim Frühstück auch um Hilfe bitten. Die Ehrenamtler übernehmen kleine Reparaturen, begleiten Menschen im Krankheitsfall zum Arzt, helfen ihnen bei Behördengängen oder beim Einkauf und stehen auch bereit, wenn jemand nur spazieren gehen will.