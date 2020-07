Knöllchen in Grevenbroich : Bußgeldstelle der Stadt nur schriftlich erreichbar

Grevenbroich Ein Formfehler hat die neue Fassung der Straßenverkehrsordnung ungültig gemacht. Nun müssen zahlreiche Bußgelder korrigiert werden. Die Grevenbroicher Bußgeldstelle ist vorerst nur per Mail erreichbar.

Deshalb werden die Bürger gebeten, ihre Fragen bis auf weiteres nur schriftlich an die Mailadresse bussgedstelle@grevenbroich.de zu richten. In dringenden Fällen könnten die Bürger das Ordnungsamt unter der Rufnummer 02181 608954 erreichen. Als „dringender Fall“ ist in der Mitteilung der Stadt die Abgabe eines Führerscheins als Beispiel genannt.

Solange die Bußgelder noch nicht den Behördengang durchlaufen haben, sei solch eine Korrektur mit Aufwand verbunden, aber noch relativ leicht möglich, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Komplizierter seien nach Angaben der Sprecherin all jene Bußgeld-Bescheide, die bereits rechtskräftig sind. Dabei soll es sich im Rhein-Kreis und in Grevenbroich um einige hundert Vorgänge handeln. Während zahlreiche Verkehrsjuristen zu Einsprüchen rieten und in einigen Bundesländern eingezogene Führerscheine wieder zurückgeschickt werden, lautete der Rat in unserer Region, zunächst einmal abzuwarten. Bei den allermeisten Vorgängen sei kein Einspruch nötig. Im Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises wurde eigens die alte Software wieder aufgespielt.