Namensänderung in Grevenbroich-Langwaden : Bushaltestelle heißt jetzt endlich „Kloster Langwaden“

Langwaden Seit den 60er Jahren wirken die Zisterzienser im Kloster Langwaden, doch die Bushaltestelle vor der Anlage hieß „Schloss Langwaden“. Mit dieser verwirrenden Bezeichnung ist es nun vorbei.

Auf Initiative der Klostergemeinschaft wurde die Haltestelle in „Kloster Langwaden“ umbenannt „und wird damit der tatsächlichen Nutzung des Gebäudes gerecht“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Die Haltestellenschilder wurden ausgetauscht. An dem Stopp halten die Linien 865, 877 und 878. Viele Jahre lang war die Bezeichnung „Schloss Langwaden“ nicht nur an der Haltestelle zu finden, sondern auch in Personalausweisen der Kloster-Bewohner. „Aufgrund der Katasteramtseinträge lautete die Adresse des Klosters „Schloss Langwaden 1“, erläutert Pater Prior Bruno Robeck.