Teilnehmer aus Grevenbroich : Burger-Spezialist kocht beim „Perfekten Dinner“

Grevenbroich Mit dem Grillen kennt er sich aus. Das hat Manfred Höhne oft genug mit den „Rauchmeistern“ bewiesen, die auf den Grevenbroicher Feierabendmärkten mit ihren Burger-Kreationen für Aufsehen sorgten.

Dass er auch in der heimischen Küche durchaus zu gebrauchen ist, wird der 28-Jährige am Montag einem Millionen-Publikum beweisen. Der Orkener gehört zur „Düsseldorfer Gruppe“, die sich beim TV-Dauerbrenner „Das perfekte Dinner“ (Vox) eine fünftägige Küchenschlacht liefern wird. Um 19 Uhr geht’s los.

In seinem Haus wird am Montag alles beginnen, dort trifft die kochbegeisterte Gruppe zum ersten Mal aufeinander. „Als mir mitgeteilt wurde, dass ich anfangen sollte, habe ich erst einmal einen Schrecken bekommen. Warum ausgerechnet ich?“, schildert Höhne. Im Nachhinein habe sich das aber als Glücksfall erwiesen – denn: „Wer mitten in der Woche kocht, ändert seine Pläne und stellt die Gerichte auf den Geschmack der Konkurrenten ab. Ich konnte mein Ding durchziehen.“

Den „Rauchmeistern“ hat der Orkener mittlerweile Ade gesagt und sich mit einem Café in einem Willicher Gartencenter selbstständig gemacht. „Das läuft super, da bleibt keine Zeit mehr für den Foodtruck übrig“, schildert Höhne. So richtig Abschied von seinen Burgern will der 28-Jährige aber dann doch nicht nehmen. Im Sommer wird er sein Café um eine Küche erweitern, in der regionales Rindfleisch auf den Grill kommt. Und: „Schon im April werde ich eine Grillschule eröffnen, um anderen Leute die Kunst des Grillens beizubringen.“ Wiljo Piel