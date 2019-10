Imbisskette eröffnet Filiale in Tankstelle : Elsen bekommt einen „Burger King“

In der Esso Tankstelle an der Jülicher Straße Ecke, Rheydter Straße soll noch in diesem Jahr eine „Burger King“-Filiale eröffnen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Stellenanzeigen im Internet ließen seit einigen Wochen Großes vermuten. Jetzt bestätigt die „EG Group“ auf Nachfrage unserer Redaktion, was Gerüchte bereits besagten: In Grevenbroich eröffnet künftig eine Filiale der US-amerikanischen Imbisskette „Burger King“.

„Wir hoffen, das „Burger King“-Restaurant noch in diesem Jahr eröffnen zu können“, berichtet eine Sprecherin der EG Group. „Der Bauantrag ist gestellt und befindet sich noch in Bearbeitung.“ Der Schnellimbiss soll auf einer 120 Quadratmeter großen Fläche in der Tankstelle eröffnen und 20 neue Arbeitsplätze schaffen.

Konkrete Angaben zu den Kosten und einem genauen Eröffnungstermin können, so die Sprecherin, aktuell noch nicht gemacht werden. Sie verspricht jedoch: „Wir werden schnellstmöglich nach Erteilung der Baugenehmigung mit den Umbaumaßnahmen beginnen.“ Diese sollen den laufenden Tankstellenbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigen. Die Station werde grundsätzlich offen gehalten, erklärt die Sprecherin. Allerdings werde es vereinzelt stundenweise oder zur Nachtzeit zu Schließungen der gesamten Tankstelle kommen müssen.

Künftige Öffnungszeiten werden, so die Sprecherin, an den Kundenbedarf angepasst, aber mindestens zwölf Stunden pro Tag betragen. Ferner werde es auch künftig in der Tankstelle „ein zusätzliches Angebot an Bäckerei-Produkten geben, ebenso das ‚klassische’ Tankstellenangebot“, zu dem Getränke, Lebensmittel, Zeitschriften und Tabakwaren zählen, informiert die Pressesprecherin. „Burger King“ hingegen gab auf Anfrage der Redaktion keine Informationen über den neuen Standort weiter und verwies lediglich auf die „langfristige Expansionsstrategie“ des Unternehmens.