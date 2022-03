Kultur in Grevenbroich : Bunte Vögel und schrille Typen

Grevenbroich Die Malerin Hilde Martin präsentiert ihre Arbeiten in der Galerie „Judith Dielämmer“ aus. Es ist nicht ihre erste, aber die größte Ausstellung der Grevenbroicherin.

In der Galerie Judith Dielämmer stellt zurzeit eine Gastkünstlerin aus: Hilde Martin ist Grevenbroicherin. Die 57-Jährige arbeitet mit Menschen, die ein Suchtproblem haben. Als Malerin ist die Sozialarbeiterin nicht unbedingt Autodidaktin: Sie besuchte die Fachoberschule für Gestaltung und Design und ließ sich später zur Kunsttherapeutin ausbilden. Außerdem nahm sie Malunterricht bei Sabine Bremer in Düsseldorf – Bremer ist Kunst- und Gestaltungstherapeutin, sie arbeitet mit Abhängigen von illegalen Drogen.

Hilde Martin malt intensiver seit 2008. In ihrer jetzigen Ausstellung kann sie sich so richtig breitmachen. Sie nutzt den Raum, um ihre Vielseitigkeit sichtbar zu machen. Im Schaufenster ist vor allem ihre Porzellanmalerei zu sehen. Motive sind hier überwiegend Tiere, im Mittelpunkt stehen Vögel. Damit korrespondieren die Vogelbilder im Format einer Kachel, die Nähe zur Natur wird durch einen Blumentopf auf jeder Stele betont. Unten links ist eine, aber nicht die einzige, ungegenständliche Ecke. Hilde Martin zeigt hier Bilder, die aus horizontalen Streifen bestehen. Die einzelnen Farbstreifen sind nicht klar abgegrenzt, die Übergänge sind fließend.

Man merkt, dass sie sich bei der Serie der recht großformatigen Frauen – und vereinzelt auch Männerköpfen als Malerin so richtig ausgetobt hat. „Die Grundierung habe ich mit dem Pinsel gemacht, dann habe sich den weiteren Farbauftrag per Spachtel gemacht“, verrät die Grevenbroicherin. Es sind irre, kraftvolle Typen dabei herausgekommen, Charaktere, die sich augenscheinlich von allen Zwängen gelöst haben. Hilde Martin, die seit zwei Jahren für die Lebenshilfe in Dormagen-Nievenheim Freies Malen anbietet, benutzt wie selbstverständlich auch schrille Töne – so entstehen schrille Typen.