Feld in Grevenbroich : Bunte Tulpenpracht wird jetzt geköpft

Grevenbroich Nach dem großen Ansturm am Wochenende bleiben die Tulpenfelder am Paulushof weiterhin gesperrt. Auch in Gilverath gab es einen Besucheransturm auf die bunte Pracht – mit tödlichem Ausgang für vier Rehe.