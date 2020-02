Jugendferienwerk Grevenbroich : Bunte Karnevals-Party für 115 Kinder

Grevenbroich Kamelle, Disco und Konfetti. Auch die ganz jungen Grevenbroicher haben während der jecken Tage bereits Lust zu feiern. Deshalb organisiert das Jugendferienwerk jedes Jahr eine Karnevalsparty für Kinder.

Am Freitag wurde in der GoT in der Südstadt mehrere Stunden lang getanzt und gespielt. 115 Kinder ließen sich den Spaß nicht entgehen. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagt Johanna Giesa, Vorstandsmitglied des Jugendferienwerks.