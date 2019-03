Aktion im Pfarrheim Grevenbroich: Bunte Herzen für krebskranke Frauen

Noithausen Mehr als 30 Frauen treffen sich regelmäßig in Noithausen, um dort Herzkissen für insgesamt sieben Krankenhäuser zu nähen. Die Geschenke sind für Brustkrebs-Patientinnen bestimmt – sie sollen Schmerzen lindern und Trost spenden.

Anfangs seien sie von Ärzten und Pflegepersonal gleichermaßen etwas skeptisch betrachtet, manchmal auch belächelt worden. Doch solche Reaktionen gehören längst der Vergangenheit an – denn: „Mittlerweile wissen wir, dass die Herzkissen eine echte Hilfe sind“, sagt Clemens Stock, Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe im Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Der in Grevenbroich lebende Chefarzt nahm in Noithausen jetzt 60 der ebenso liebe- wie fantasievoll genähten Geschenke in Empfang, um sie an die an Brustkrebs erkrankten Patientinnen zu verteilen.