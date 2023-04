Limo aus Grevenbroicher Luftschutzraum Bunker-Forscher finden eine Flasche der „Ur-Fanta“

Sie hat ein paar Oberflächenkratzer, ist sonst aber bestens in Schuss. Ihr stolzes Alter sieht man der Glasflasche nicht auf Anhieb an – nur der antiquiert wirkende Schriftzug „Fanta“ mit dem Zusatz „Brauselimonade mit Fruchtgeschmack“ lässt erahnen: Die Limo-Flasche muss uralt sein. 80 Jahre, um genau zu sein. Das verrät die aufgeprägte Jahreszahl „43“ am Flaschenboden. „Wir hatten Glück, dass wir sie nicht mit dem Spaten getroffen haben“, sagt Stefan Rosellen vom Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss“, als er das 0,25 Liter fassende Weißglas in den Händen hält. Die „Ur-Fanta-Flasche“ lag acht Jahrzehnte lang in einer Ecke des Notausstiegs im Bunker an der Rosenstraße in Orken – begraben unter 1,5 Tonnen Erde und Schutt. Den Zufallsfund machten die Mitglieder des Vereins, als sie den runden Schutzraum vom Typ „Moerser Topf“ von Schutt befreiten, um ihn – das ist das Ziel – Kostenpflichtiger Inhalt perspektivisch für die Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.