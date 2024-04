Bundeswehr-Musikkorps spielt wieder in Elsen Lions Club unterstützt mit Konzerten die Arbeit im Südstadt-Jugendtreff

Das Geld stammt aus dem Erlös eines Benefizkonzerts des Bundeswehr-Musikkorps in der Elsener Pfarrkirche. Schon zum 17. Mal hatten die Musiker in der Vorweihnachtszeit in St. Stephanus für den guten Zweck gespielt. Der amtierende Lions-Präsident Torsten Dunkern und der für die Konzertorganisation zuständige Christof Kaufmann fuhren jetzt in die Südstadt, um erneut eine namhafte Finanzspritze an GoT-Leiter Christoph Bongers zu übergeben.