Zwei Stunden Gala-Konzert auf dem Marktplatz Bundeswehr-Bigband spielt Open Air in Wevelinghoven

„In Anbetracht des 30. Geburtstages der Tafeln in Deutschland haben wir uns entschieden, den Spendenerlös der Existenzhilfe in Grevenbroich zu widmen“, sagt Jürgen Hildebrandt. Die dazu erforderlichen Mittel wollen die Lions-Freunde in den nächsten Monaten von Unternehmen, die im Rhein-Kreis Neuss ansässig sind, erbitten. Selbstverständlich erhoffen sich die Clubmitlieder ein ähnliches Spendenaufkommen wie vor fünf Jahren. Damals konnten mit den eingeworbenen Geldern in Höhe von 60.000 Euro mehrere Palliativzimmer im Grevenbrocher Elisabeth-Krankenhaus eingerichtet werden.