Lions Club Grevenbroich lädt ein Vier Solisten beim Konzert mit der Bundeswehr-Bigband

Den Anfang macht Finja Selke, eine ehemalige Schülerin der damaligen Kreis-Jugendmusikschule, mit der Ballade „My funny valentine“. Selke studiert an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und freut sich bereits auf einen Gänsehaut-Moment in ihrer Heimat. Im südafrikanischen Kapstadt begann die Karriere von Bonita Niessen. Die talentierte Musicaldarstellerin, die mittlerweile drei Soloalben veröffentlichte, wird in Wevelinghoven eine Kostprobe ihres Könnens abliefern. Niessen deckt mit ihrer Stimme eine Spannweite von Soul über Rock und Funk bis zu Rhythm & Blues ab.