Am Freitag werden Gockel versteigert : Bundesliga-Kicker geben Autogramme auf Hühnern

Südstadt Die ersten Angebote sind online bereits abgegeben worden – und sie klingen vielversprechend. So geht der Förderverein der Südstadt davon aus, dass seine Hühner-Auktion am Freitag eine schöne Summe für die heimischen Schulen und den Jugendtreff GoT einbringen wird.

Die Südstädter haben zwölf Hühner-Plastiken von der Pulheimer Künstlerin Bertamaria Reetz erworben. Die Rohlinge sind in den vergangenen Wochen von Schülern der Grundschule St. Joseph, der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, des Erasmus-Gymnasiums sowie Besuchern der GoT in kunterbunte Kunstwerke verwandelt worden. Die farbigen Gockel wurden in den vergangenen Tagen in den Schaufenstern von Innenstadt-Geschäften ausgestellt, werden aber schon bald meistbietend im Südstadt-Jugendtreff versteigert.

Auch ein Borussen-Huhn wird am nächsten Freitag versteigert. Foto: Förderverein Südstadt

„Das Interesse ist bereits jetzt sehr groß“, sagt Ulrike Oberbach, Vizevorsitzende des Fördervereins. Vor allem zwei der zwölf Hühner haben große Aufmerksamkeit erweckt, sind sie doch mit den Original-Unterschriften der Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln versehen. „Darauf sind die Fußball-Fans besonders heiß“, weiß Oberbach.

Die Südstädter haben sich der Aktion „Creativ Help“ von Bertamaria Reetz angeschlossen, die mit ihrem Hühner-Kunstprojekt nicht nur die Kreativität, sondern auch die Toleranz und das soziale Engagement fördern möchte. Die Patenschaft für diese Aktion hat Henning Krautmacher, Frontmann der „Höhner“, übernommen, der am Freitag auch in der Südstadt erwartet wird.