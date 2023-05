Junge aus Grevenbroich verdurstete im Kinderbett Bundesgerichtshof fällt Urteil im Fall Leon

Im Prozess gegen eine Mutter aus Wevelinghoven, die ihr Kleinkind verdursten ließ, hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Er fand keine Rechtsfehler im Urteil des Landgerichts Mönchengladbach vom März 2022, wie der BGH am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Das Landgericht hatte die Mutter wegen Körperverletzung und Aussetzung mit Todesfolge zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Mit Aussetzung war das Im-Stich-Lassen des Kindes in hilfloser Lage gemeint.