Hyperscaler auch in Grevenbroich geplant BUND startet Petition gegen Microsoft-Rechenzentren im Rheinischen Revier

Das amerikanische Technologie-Unternehmen will zwei Hyperscaler im Rhein-Erft-Kreis ansiedeln. Ein drittes Rechenzentrum soll voraussichtlich in Grevenbroich realisiert werden. „Die Verhandlungen laufen vielversprechend, wir erwarten in den nächsten Monaten konkrete Ergebnisse“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen. Als möglicher Standort wird eine Ackerfläche zwischen dem neuen Lidl-Lager und dem TST-Logistikzentrum gehandelt.